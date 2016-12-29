「師大瘋籃球」APP上線 專業教練傳授球技戰術

「師大瘋籃球」APP正式上線，專業教練傳授球技戰術。（圖由台師大提供）

2016-12-29 17:39

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學今天宣布開發「師大瘋籃球」APP正式上線，學生和老師上籃球課，可以用手機APP協助教學，研究證明，學生先下載APP回家研究，老師在上課時引導討論10分鐘，上場練習效果會更好。

台師大校長張國恩表示，「師大瘋籃球」教學APP，不但是台灣第一個籃球課教學APP，也首創集結「運動技術」、「籃球運動數位指導」、「籃球運動知識」、「籃球文化素養教育」於同一程式平台。

「師大瘋籃球APP」是科技部贊助的計畫，由台師大體育學系與大眾傳播所合作開發，團隊主持人體育學系主任林玫君表示，籃球運動在台灣扎根很深，從國小學童到大學生都愛打籃球，「師大瘋籃球APP」的教育目標包含籃球技術與戰術、籃球基本規則與籃球素養、籃球發展與知識、籃球流行文化與美學等四大目標。

內容包含「教你打籃球」、「籃球大法官」、「籃球大視界」及「籃球維納斯」四部分，「教你打籃球」力邀UBA勁旅台師大男子籃球隊及陳子威教練，以影片方式示範籃球基本動作、戰術跑位等相關動作與戰術，也是陳子威教練獨家訓練內容首次披露；「籃球大法官」協助教師教導學生認識籃球基本規則、運動觀賞禮儀以及各項籃球基本技術、戰術及籃球明星經典動作。

「籃球大視界」帶領學生乘著時光機，認識籃球、ＮＢＡ以及台灣職籃的精采歷史，並介紹著名的籃球明星與新興的籃球現象與籃球產業，以及有趣的籃球運動彩券玩法；「籃球維納斯」：要教導學生認識籃球流行文化，包括籃球球衣的演變、籃球的靜、動態拍攝角度與技巧到籃球場館與建築，讓你認識不同於競賽場中的，籃球文化之美。

「師大瘋籃球APP」目前開放給全國體育教師、各校籃球隊教練及球員、熱愛籃球運動者以及力求籃球技術精進者免費下載，未來也將透過教育網絡，希望深入全台大專、高中、國中小體育課，協助體育教師與學生共同翻轉體育課。