經過7年努力！台灣蜜棗首度叩關日本成功
2016-12-29 17:07
由於棗子是東方果實蠅疫區的寄主，輸銷日本須克服檢疫障礙。（防檢局提供）
〔記者林彥彤／台北報導〕昨天日本農林產省公布，台灣產的棗鮮果可輸銷日本，並自該日起生效；今天農委會防檢局表示，經過7年的努力，突破層層檢疫殺蟲困難，終於首度叩關日本成功，今年就可開始試銷。
棗子的原產地是印度、緬甸及中國雲南一帶，多年來高雄區農改場一直不斷致力於選育種，已選出多個口感鮮脆、多汁且大的品種，並且善用產期調節技術，將採收期自12月延長到隔年的4月。
農委會防檢局局長黃㯖昌表示，由於棗子是東方果實蠅疫區的寄主，輸銷日本須克服檢疫障礙，經過7年努力，從98年向日本提出申請，到103年日方派員來台進行低溫殺蟲試驗認證，我方也在104年配合提出科學證據，終於在今年11月11日首度預告棗子運銷日本法規草案。
黃㯖昌說，該草案已生效，今年年底應該就可開始試銷。不過受年初寒害與雙颱影響，今年棗子產量較往年少4成，預計國內銷售的價格應會比外銷好，首度銷往日本的產量應不多。
其實日本並非我國棗子外銷的第一個國家，根據防檢局資料顯示，不經檢疫處理，我國棗子已可外銷到包含中國、香港、馬來西亞和荷蘭等國；現在獲得日方解禁，將有助於拓展日本市場。
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