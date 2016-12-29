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跨年熱點 遠傳出動逾300台訊號站支援

2016-12-29  17:37

〔記者陳炳宏／台北報導〕跨年要玩甚麼？當然是玩直播阿，遠傳電信表示，跨年期間出動逾300台訊號站進駐跨年熱點，將提供民眾迎新年即時分享精彩時刻的樂趣。

隨著直播風潮的盛行，年度盛事的跨年活動，民眾對網速及網路品質的需求更是大增，遠傳表示，要在跨年期間將加派55部行動車及300部行動基地台，共355站，進駐全台人潮聚集的區城，包括101大樓信義區、大直美麗華、基隆、桃園藝文中心、花蓮六期重劃區。

此外，新北歡樂耶誕城、台中洲際棒球場、雲林劍湖山、麗寶樂園、高雄夢時代、高雄義大世界、台南等各大跨年活動場地也將有行動基地台進駐；同時，除了原定安排的各駐地工程師將24小時待命之外，遠傳更加派近220位工程人員支援待命架設臨時基地台、增設無線AP寬頻熱點、加掛無線寬頻熱點進駐、再輔以全省逾2萬5千個WiFi熱點，將同步調校基地台容量，以紓解瞬間爆量通訊需求。

為了讓用戶體驗高速上網，遠傳也一直積極拓展網路建設，透過高低頻網路搭配與CA（（載波聚合）技術，目前全台22個縣市皆可享受超級三頻（700 / 1800 / 2600MHz）帶來的高速體驗。

而今隨著連續假期的到來，利用行動上網追劇、看電影、購物的用戶也會增加，根據遠傳 friDay影音觀察，跨年假期間，客戶觀看新聞直播或電影、戲劇等的累積分鐘數預估可較平常成長超過20%；整體因跨年期間造訪friDay影音人次較平常成長超過10%。

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  • 跨年期間，遠傳將出動行動基地台，提供民眾玩直播分享跨年歡樂。（記者陳炳宏攝）

    跨年期間，遠傳將出動行動基地台，提供民眾玩直播分享跨年歡樂。（記者陳炳宏攝）

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