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卑南族「大獵祭」登場 獵人4天3夜野外求生

卡大地布部落大獵祭登場，留營耆老以古法燻烤獵物。（記者陳賢義攝）

2016-12-29  16:49

〔記者陳賢義／台東報導〕台東知本卑南族卡大地布部落大獵祭登場，部落青年隨同「拉罕（頭目）」、祭司長和年長獵人重返山林，南征北討展開4天3夜的野外求生訓練，並將獵物交由留營法力勝（青少年）和長老清理，及以傳統古法燻烤，待凱旋而歸與所有族人一起分享，另為今年喪家除穢祈福，恢復正常生活，跟隨族人一起快樂迎新年，極具文化意涵。

大獵祭依年齡及階級不同，職務也有所區別，有人負責上山打獵，有人則留在營地搭棚和張羅餐飲，大家分工合作重現狩獵傳統，及傳承祖先智慧。「瑪琺流」家族拉罕林文祥說，大獵祭是最能體現卑南族勇士剽悍精神及展現狩獵技藝的歲時祭儀，獵人過著猶如苦行僧的生活，僅攜帶少許白米和鹽入山，分組獵得動物不能獨享，須帶回營地交由擔任雜役的「法力勝」剖肚清洗後，再由長老以古法燻烤，下山帶回和所有族人一起享用。

「等待耆老撫慰及講古，哀傷又溫馨」就讀高二的彬豪說，由於父親數月前不幸病逝，因此無法在大獵祭期間，與其他法力勝一樣擔任雜務，必須留在喪家營帳，安靜的平撫喪親之痛，及等待耆老的慰問。林文祥說，大獵祭另一深層意義就是安慰今年度喪家，祭典期間所有喪家不能參與狩獵，必須遠離人群另紮營，不能大聲喧嘩及離開營帳，只能靜靜地等待耆老撫慰，獵祭結束下山，再由拉罕和祭司長逐戶除喪，才能恢復正常生活及參與部分慶典。

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  • 獵人分組入山，獵得動物不得獨佔，須帶回營地交由耆老燻烤分享。（記者陳賢義攝）

    獵人分組入山，獵得動物不得獨佔，須帶回營地交由耆老燻烤分享。（記者陳賢義攝）

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相關關鍵字： 卑南 卡大地布 原住民 大獵祭 狩獵 獵人
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標題：卑南族「大獵祭」登場 獵人4天3夜野外求生


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