新北公車站牌變Q了 花俏吸睛

2016-12-29 16:54

〔記者何玉華／新北報導〕公車站牌做為城市街頭意象的一環，可以更有趣一點！新北市今年初推出雙排滾筒式「招手站牌」，今天再亮相新式獨立式公車動態看板，配合年節氣氛推出「聖誕紅」與「雪花白」兩款，率先在「板橋夜市」公車站亮相，陸續將在重要公車轉乘站、捷運站或觀光景點設置，預計106年新設200座以上。

交通局長王聲威表示，新式獨立式公車動態看板省空間、資訊足，相較舊型看板四則訊息、單面顯示，新式進化變成六則訊息、雙面顯示；且調製專屬顏色與烤漆提升質感，希望擺脫公共設施外觀老舊、粗糙的刻板印象，讓市容也有公共藝術的氛圍。

科長蘇先知表示，「招手站牌」的創意也延伸至獨立式看板上，開發「招手導光板」增添設施活潑趣味性，讓在昏暗的夜晚時，也可清楚看到站區位置；除了外觀改變外，看板LED符合IP65防水防塵等級，也可提供節慶動態圖示、政令宣導以及日期、天氣功能，增加內容豐富性。

他表示，陸續將針對市區人行道寬1.2米，無法設置候車亭公車站位的重要轉乘站、捷運站或觀光景點等站位，建置獨立式公車動態看板，提供公車預估到站的資訊。