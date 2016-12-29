| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國中生無照騎機車雙載 失控撞電線桿2死 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 生活

新北公車站牌變Q了 花俏吸睛

2016-12-29  16:54

〔記者何玉華／新北報導〕公車站牌做為城市街頭意象的一環，可以更有趣一點！新北市今年初推出雙排滾筒式「招手站牌」，今天再亮相新式獨立式公車動態看板，配合年節氣氛推出「聖誕紅」與「雪花白」兩款，率先在「板橋夜市」公車站亮相，陸續將在重要公車轉乘站、捷運站或觀光景點設置，預計106年新設200座以上。

交通局長王聲威表示，新式獨立式公車動態看板省空間、資訊足，相較舊型看板四則訊息、單面顯示，新式進化變成六則訊息、雙面顯示；且調製專屬顏色與烤漆提升質感，希望擺脫公共設施外觀老舊、粗糙的刻板印象，讓市容也有公共藝術的氛圍。

科長蘇先知表示，「招手站牌」的創意也延伸至獨立式看板上，開發「招手導光板」增添設施活潑趣味性，讓在昏暗的夜晚時，也可清楚看到站區位置；除了外觀改變外，看板LED符合IP65防水防塵等級，也可提供節慶動態圖示、政令宣導以及日期、天氣功能，增加內容豐富性。

他表示，陸續將針對市區人行道寬1.2米，無法設置候車亭公車站位的重要轉乘站、捷運站或觀光景點等站位，建置獨立式公車動態看板，提供公車預估到站的資訊。

廣告
  • 新式獨立式公車動態看板，配合年節氣氛推出「聖誕紅」與「雪花白」兩款，率先在「板橋夜市」公車站亮相，圖為「聖誕紅」款。（記者何玉華攝）

    新式獨立式公車動態看板，配合年節氣氛推出「聖誕紅」與「雪花白」兩款，率先在「板橋夜市」公車站亮相，圖為「聖誕紅」款。（記者何玉華攝）

  • 獨立式看板延伸「招手站牌」的創意，看板右上的「招手導光板」，在燈光不足時，能讓民眾看清楚站區位置。（記者何玉華攝）

    獨立式看板延伸「招手站牌」的創意，看板右上的「招手導光板」，在燈光不足時，能讓民眾看清楚站區位置。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公車站牌 招手站牌
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：新北公車站牌變Q了 花俏吸睛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.