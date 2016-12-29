大湖草莓陸續上市 湖警進入交通備戰

2016-12-29 16:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖草莓已陸續成熟產出，大湖警分局因應明年元旦連假及農曆春節人潮，已進入備戰狀態，除協調公所、農會增加臨時停車場，另增設20餘處交通動線指示牌，請民眾配合，期能減少車流壅塞狀況，順暢旅遊行程。

每年12月為大湖地區草莓成熟期，各觀光草莓園湧入大量人潮，今年受氣候影響，大湖地區農會預估，草莓的採收時間比起以往可能晚上2週，預計明年1月中旬開始大出，不過也有部分草莓園已有果可採。

大湖警方表示，今年初農曆春節假期，大湖、泰安鄉等風景區湧入約26萬人次、約8萬7200輛車次，尖峰時段為上午10點到晚間8點，可說是一整天「川流不息」。

警方表示，明年元旦為3天連假，且農曆春節緊接著於明年元月下旬到來，除協調鄉公所及農會增設臨時停車場，另增設20餘處交通動線指示牌。

遊客也可透過「LINE@APP廣播系統」以ID搜尋「jlb2744n」並加入好友後，即時由「交通安全路況資訊網」獲取易壅塞路段及風景區停車資訊。

停車場資訊可上大湖警察分局網站http://www.mpb.gov.tw/precinct/dhpb/00_home/home.asp 查詢。