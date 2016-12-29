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雨天屏東新站搭車要撐傘穿雨衣 潘孟安：天大笑話

2016-12-29  16:37

〔記者李立法／屏東報導〕台鐵屏東新站第2期工程將趕在明年春節前完工，屏東縣長卻批抨新站硬體工程缺失一籮筐，不僅動線設計不良，無障礙設施不足，屋頂還會漏水，民眾下雨天搭火車還得撐傘穿雨衣，簡直是天大笑話，要求台鐵務必改善。

潘孟安今天上午在屏東轉運站及縣民廣場動土典禮上表示，縣民對台鐵屏東新站的批評塞爆縣長信箱，無障設施不足，造成身障人士搭車不便，經常向他抱怨，最離譜的是，新站體屋頂竟會漏水，民眾下雨天到火車站搭車還得撐傘穿雨衣，這簡直是天大的笑話，他希望台鐵能針對民眾列出的諸多缺失全面改善。

鐵改局南工處副處長伍育德表示，新站體採綠建築設計，雨水從頂棚未加蓋處飄進月台，基於建築結構安全考量，無法在頂棚增建防雨設施，只能在月台上方加建，同時增加4座電扶梯及無障礙設施，讓一般民眾及身障人士搭車更方便。

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  • 屏東縣長潘孟安在縣民廣場動土典禮上，批抨台鐵屏東新站硬體工程缺失一籮筐。（記者李立法攝）

    屏東縣長潘孟安在縣民廣場動土典禮上，批抨台鐵屏東新站硬體工程缺失一籮筐。（記者李立法攝）

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