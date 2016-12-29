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為降低職災 中市推金安心認證工程

市府明年將推金安心認證工程計畫，分四級管理。（記者張菁雅攝）

2016-12-29  17:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府為強化工程安全，明年起將推動「金安心認證工程計畫」，取得最高級認證的廠商可享有建照審查快速通關的獎勵，讓建案盡早開工。

為有效降低營造業職業傷害，勞工局已推動「無災害工程認證計畫」，至今有140家營造商響應，373件工程參與認證，通過認證廠商可得到市府公共工程押標金、履約保證金及保固保證金減半的實質獎勵。副市長張光瑤今天表揚獲得今年度無災害工程認證優良廠商，分別為協誠營造、宇寬營造、戽美營造。

因無災害工程認證僅限公共工程，為輔導更多營造單位響應提升工安，勞工局明年將推出「金安心認證工程計畫」。局長黃荷婷表示，該計畫採層級化管理，分別是提升營造業負責人職業安全衛生意識的「基礎級」，全員接受職業安全教育訓練的「成長級」，展現工安績效的「進階級」，每年並就工安績效及青年、原住民、身心障礙者等勞動力參與指標，提拔優良廠商為「金安心伙伴級」，「金安心伙伴級」廠商將可降低或免除勞動檢查頻率、減收投標市府公共工程保證金，勞工局更協調都發局，給予建照審查快速通關的獎勵。

另外，根據勞工局統計，台中市去年因職業災害死亡者為44人，今年降至33人，其中，營造業約佔50％，多為初上工未具備安全保護知識導致墜落意外發生。

張光瑤表示，發生工安事故大部分是因為疏忽或心存僥倖，只要用心做好安全措施，就能避免不幸，透過市府鼓勵，營造商可一步步完成4階段認證，由上到下做好工安，業主、營造商、監造單位都注重工安，就能形成善的循環。

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