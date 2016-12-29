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博士解決公司弱點卻不錄取 中華電信回應了

中華電信表示，人才應徵流程與其他公司無異。示意圖，非面試地點。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-29  16:48

〔即時新聞／綜合報導〕有一名網友在PTT上分享自己博士剛畢業時，到中華電信公司面試的經驗，自認面試表現優異，還當場指出官網缺點，但卻未獲錄取，引發討論。

這名自稱博士畢業的網友表示，進入中華電信公司是他的第一志願，還請研究所所長寫推薦信，專業面試時，當場提出該公司網頁的弱點，讓面試官十分驚訝，並請他當場示範、進一步提出解決方法，因此獲得比其他求職者更多的面試時間，最後面試官提到，這是碩士缺，原PO表示能了解，他說，「我願意一開始用碩士職級進去，我相信我的專業能力可以很快爬到博士職級的等級。一開始從低處爬，我並不在意」。

但最後這名網友並未收到錄取通知，讓他大感意外，他將經歷發表在PTT引發網友熱烈討論。

根據《聯合新聞網》報導，中華電信對此表示，2013年到現在，很少開出博士職缺，大部分都是碩士職缺，因此有博士應徵碩士職位，人資單位一定會提醒應徵者該職務敘薪只能給碩士薪資，這是每間公司的基本流程，並不代表100%一定會錄取，而且也都有試用期規定，人才應徵流程與其他公司無異。

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