註冊率低於5成 康寧大學：相信明年會更好

2016-12-29 16:31

〔記者劉婉君／台南報導〕教育部公布105年新生註冊率低於5成的大專校院，台南市的康寧大學名列其中，康寧大學表示，對於今年日間大學新生註冊率為48.29%的結果感到不滿意，期待能改進，且相信明年必然會提升。

校方表示，105年的新生註冊率較104年的40.5%，進步幾近達8%，雖然成長幅度不大，但是在少子化浪頭衝擊、報考人數大幅下跌之際，仍能呈現成長，顯示學校正在向上提升中。

校方強調，48.29%新生註冊率是限在南部校區，北部校區新生註冊率達90%。康寧大學和康寧護專在104年8月正式合併，朝向健康產業一流大學目標邁進，目前外界對康寧大學發展近況還不是很清楚，相信在未來有更多認識後，必能肯定學校在健康產業領域展現的特色，相信下年度註冊率必將有大幅度改善。