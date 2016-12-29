「余英時人文研究獎」今頒獎 鼓勵人文領域研究
中研院黃進興副院長（右3）與第二屆余英時人文研究獎得獎人合影。（唐獎提供）
〔記者陳炳宏／台北報導〕唐獎漢學獎得獎人中研院院士余英時，捐出千萬獎金所成立的「余英時先生人文研究獎」，今日於中研院歷史文物陳列館舉行第二屆頒獎典禮，包括「專書寫作獎」及「博士論文寫作獎」，分別由張藝曦、廖小菁、高震寰等6人獲獎，並由中研院副院長黃進興代表頒獎。
黃進興致詞時表示，「余英時先生人文研究獎」自首屆舉辦以來，受到各界廣大迴響，因此今年特別擴大徵選資格，凡具有中華民國國籍之海內外學者皆可參加申請，以期提攜後進、作育英才，促進漢學與人文之研究與發揚。
黃進興同時說明，本屆「專書寫作獎」僅選出2名獲獎者，未足額錄取；而「博士論文寫作獎」有4名候選人受到評審青睞，若僅取3名實有遺珠之憾；考量獎項精神為鼓勵年輕後進，經唐奬教育基金會回覆，尊重委員會決議，最後決議獲選名單為2位「專書寫作獎」及4位「博士論文寫作獎」。
獲得博士論文寫作獎的高震寰表示，在高中時讀到余英時先生的文章而深受啟發，同時開啟他對於秦漢時代的興趣進而投入人文領域的研究，現在博士論文受到余英時人文獎的肯定，對他別具意義。
得到專書寫作獎肯定的廖小菁則表示，由於需前往廣東、福建等地田野考察，獎助金就像一場及時雨，支持她進行後續的研究。此外，受到余英時人文獎的肯定，也讓她對於出書、開啟新研究更具信心，對她具有承先啟後的意義。
專書寫作獎得獎人包括，張藝曦（國立交通大學人文社會學系副教授）、廖小菁（中央研究院歷史語言研究所博士後研究）。
博士論文寫作獎得獎人包括，涂豐恩（美國哈佛大學東亞系博六）、高震寰（國立臺灣大學歷史研究所博四）、劉威志（國立清華大學中國文學研究所博六）、韓承樺（國立臺灣大學歷史研究所博七），其中涂豐恩因人在國外，今不克出席典禮。
余英時於2014年獲選為唐獎漢學獎首屆得獎人後，將獎金中的1000萬元研究補助費做為獎助金，成立「余英時先生人文研究獎」，自2015年起為期5年，每年評選在人文學研究領域深具潛能的研究者，提供「專書寫作獎」及「博士論文寫作獎」2個獎項的獎學金，每人可分別獲得獎助金新台幣36萬元及24萬元，期望鼓勵年輕學者投入人文研究領域，為中華文化投注更多生命力。
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