甜點名店遭爆歇業拒給資遣費 公司：無資遣打算

2016-12-29 16:37

〔記者張凱翔／台北報導〕外傳知名法式甜點店「青木定治」將於年底熄燈，部分員工向媒體爆料，指控公司拒給資遣費；但總公司赫士盟集團表示，「青木定治」晶華酒店店租於年底到期，公司正另覓地點，品牌沒有要歇業，也沒有要資遣任何人，若員工不滿意新門市地點，也可到公司其他門市或集團其他品牌上班，並沒有拒給資遣費的問題。

香港商赫士盟集團旗下擁有雙聖冰淇淋、茹絲葵牛排、Chili's餐廳、米其林三星餐廳「RAW」和法式甜點「青木定治」等名店，外傳「青木定治」年底將歇業，但資遣員工卻不給資遣費，赫士盟集團澄清，品牌完全沒有歇業打算，僅晶華酒店門市因店租到期要轉換地點，場地還在尋覓中，原門市人員可以到別的門市繼續服務，或選擇集團內其他品牌職位，並無資遣任何人的打算。

赫士盟集團公關王詩棠表示，目前晶華門市有四名員工不願換到別的門市，公司還在和對方協調當中，不料就被投訴媒體爆料，但協調仍會繼續；至於員工爆料過去公司曾被北市勞動局罰款，赫士盟也否認。

北市勞動局表示，目前並未接獲赫士盟有大量資遣通報，勞動局也並未對赫士盟集團就違反《勞基法》部分開罰，另今早赫士盟與勞工展開第一次勞資爭議協調會但協商破局，勞基科長黃毓銘指出，更換工作地點需依《勞基法》由勞資雙方同意，若產生爭議可至勞動局進行勞資協商，協商若破局，勞動局會進行勞檢，看資方是否有違法再決定是否開罰，勞資爭議則必須就民事訴訟解決。