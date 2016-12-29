執行署年底清倉大拍賣 汽車、電動機車1元起標
2016-12-29 16:31
行政執行署屏東分署年底清倉大拍賣，開放競標的物品有汽車。（屏東分署提供）
〔記者李立法／屏東報導〕行政執行署屏東分署年底清倉大拍賣，開放競標的物品小至桌椅、冷風扇，大至汽車、國宅等數十件，起標價1元，預訂明年1月3日開拍，即日起至1月2日止開放查詢及登記，屏東分署歡迎民眾到場搶便宜。
屏東分署表示，為了年底大清倉，特別以「不定底價，1元起標」的方式拍賣，相關標的物有5台電動機車、4部小客（貨）車，以及製造鋰電池的機器設備，如鋰鐵電池自動焊接機、恆溫恆濕試驗機、電池分配測試機、壓床式電池等。
另有13張辦公椅，起標價100至300元不等，以及清淨冷風扇、分離式冷氣、吊隱式冷氣、木櫃、龍柏木等。
不動產部份則有位於東港鎮船頭路上一間45坪的國宅，屋齡22年，可遠眺大鵬灣鵬灣跨海大橋，交通及生活機能便利，拍賣底價為141萬2千元。
屏東分署將在1月3日下午3時進行拍賣，待拍賣的動產，皆放置在屏東分署，有意投標的民眾，可在1月2日前向該分署接洽。
行政執行署屏東分署年底清倉大拍賣，開放競標的物品有櫃子。（屏東分署提供）
行政執行署屏東分署年底清倉大拍賣，開放競標的物品有國宅。（屏東分署提供）
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