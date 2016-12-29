小吃店美耐皿碗抽驗 1/2溶出三聚氰胺卻無法可罰
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府衛生局日前抽驗小吃店「使用中」的美耐皿湯碗10件，有5件檢出三聚氰胺溶出，其中3件的餐碗使用超過3年未曾汰換，另1件溶出值最高的湯碗也用了1年時間；但衛生局指出，目前相關法令僅針對美耐皿新品餐具訂有衛生標準，「使用中」的餐具沒有相關法令規範，面臨無法可罰窘境，僅能勸導汰舊換新，盼中央參考修法規範。
台中市衛生局考量「美耐皿」因性質輕巧耐摔，廣泛用於小吃店等餐飲業，已往不時傳出若長期使用、洗刷有刮痕並盛裝熱湯等高溫食品時，有三聚氰胺溶出的疑慮，特別啟動美耐皿抽驗研究調查計畫，以瞭解正在使用中的食品容器具安全性。
台中市衛生局10月抽驗市面小吃店「使用中」的美耐皿湯碗共10件，使用時間最短1個月，最長3年以上，都是用於盛裝熱湯供消費者食用。檢驗結果10件「甲醛（標準：陰性）」皆為陰性與規定相符；但「三聚氰胺（新品標準<2.5ppm）」10件中有5件檢出三聚氰胺溶出。
衛生局指出，5件檢出溶出案中有4件溶出值是介於0.8至2.3ppm間，3件使用超過3年，另1件雖未用逾1年，也檢出三聚氰胺溶出；另一件溶出值為3.5ppm，餐具約使用1年。
衛生局指出，已立即通知各店家檢驗結果，經再追蹤，食品藥物管理科長傅瓊慧指出，檢出超過2.5ppm的小吃店已更換新的美耐皿餐具，不過，因美耐皿材質易刮傷，一旦產品有磨損、龜裂或發生老化變色時，易有溶出三聚氰胺疑慮，已請業者未來考慮更換材質。
傅瓊慧指出，目前相關法令僅對美耐皿餐具新品訂有「甲醛（標準：陰性）」，「三聚氰胺（標準<2.5ppm）」的標準，但「使用中」的美耐皿餐具並無相關規範，目前也僅能勸導業者更換，並無罰則可罰，請建議中央修法參考。
衛生局強調，已擴大在各大夜市、餐飲小吃店等宣導如何正確使用美耐皿餐具，並提醒業者可自主定期檢視店內餐具衛生安全，汰舊更換不良品。
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標題：小吃店美耐皿碗抽驗 1/2溶出三聚氰胺卻無法可罰
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