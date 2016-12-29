竹北市立圖書館閉館 福德里新館外觀吸睛
竹北市新建的福德里民活動中心，融入教育和在的環境，外觀設計樹木造型，十分吸睛。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市立圖書館明年即將就地改建，106年元月9日起閉館，並將搬到福德里民活動中心；新館融合教育和在地環境，外觀設計活潑的樹木造型，十分吸睛，經裝修及搬遷作業，館方預定明年4月15日開張營運。
竹北市立圖書館表示，因應閉館、搬遷，即日起到106年元月8日，借書數上限改為15本；還書日期展延到106年5月2日；明年起欲還書者，2月28日前請到新竹縣文化局圖書館，3月1日後新館也將設置還書箱。
新建的福德里民活動中心，位在市中心的福德街30號，外觀十分吸睛。竹北市公所解釋，中心是在公園用地上以多目標使用興建，配合公園使用環境，並以設立兒童圖書館為構想，希望讓兒童進入故事繪本裡，加上館旁的伯公廟沒有大樹，因此將外牆打造大榕樹的造型，融入在地特色，也象徵十年樹木、百年樹人的意象。
中心的1、2樓規劃為行政辦公室、藏書室、兒童室等空間，3樓則提供里民活動；等行政大樓改建完成，圖書館預計108年再遷回1、2樓，但福德里空間仍將繼續提供圖書閱覽。
市公所表示，現有圖書館2樓為民眾活動中心，因建物老舊有安全疑慮，公所準備斥資逾2億元經費，就地改建為地上7樓、地下1樓的多功能行政大樓，提供市公所、代表會、圖書館、調解會、竹義和新社兩里共用里民活動中心等使用。目前正在規劃設計，預定明年中旬動工，工期約2年。
新竹縣竹北市立圖書館明年即將就地改建，106年元月9日起閉館，並將搬到福德里民活動中心，新館預定明年4月15日開張營運。（記者廖雪茹攝）
新竹縣竹北市立圖書館明年即將就地改建，106年元月9日起閉館，並將搬到福德里民活動中心，新館預定明年4月15日開張營運。（記者廖雪茹攝）
竹北市新建的福德里民活動中心，融入教育和在的環境，外觀設計樹木造型，十分吸睛。（記者廖雪茹攝）
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