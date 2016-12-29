| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國中生無照騎機車雙載 失控撞電線桿2死 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 生活

竹北市立圖書館閉館 福德里新館外觀吸睛

竹北市新建的福德里民活動中心，融入教育和在的環境，外觀設計樹木造型，十分吸睛。（記者廖雪茹攝）

2016-12-29  16:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市立圖書館明年即將就地改建，106年元月9日起閉館，並將搬到福德里民活動中心；新館融合教育和在地環境，外觀設計活潑的樹木造型，十分吸睛，經裝修及搬遷作業，館方預定明年4月15日開張營運。

竹北市立圖書館表示，因應閉館、搬遷，即日起到106年元月8日，借書數上限改為15本；還書日期展延到106年5月2日；明年起欲還書者，2月28日前請到新竹縣文化局圖書館，3月1日後新館也將設置還書箱。

新建的福德里民活動中心，位在市中心的福德街30號，外觀十分吸睛。竹北市公所解釋，中心是在公園用地上以多目標使用興建，配合公園使用環境，並以設立兒童圖書館為構想，希望讓兒童進入故事繪本裡，加上館旁的伯公廟沒有大樹，因此將外牆打造大榕樹的造型，融入在地特色，也象徵十年樹木、百年樹人的意象。

中心的1、2樓規劃為行政辦公室、藏書室、兒童室等空間，3樓則提供里民活動；等行政大樓改建完成，圖書館預計108年再遷回1、2樓，但福德里空間仍將繼續提供圖書閱覽。

市公所表示，現有圖書館2樓為民眾活動中心，因建物老舊有安全疑慮，公所準備斥資逾2億元經費，就地改建為地上7樓、地下1樓的多功能行政大樓，提供市公所、代表會、圖書館、調解會、竹義和新社兩里共用里民活動中心等使用。目前正在規劃設計，預定明年中旬動工，工期約2年。

新竹縣竹北市立圖書館明年即將就地改建，106年元月9日起閉館，並將搬到福德里民活動中心，新館預定明年4月15日開張營運。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市立圖書館明年即將就地改建，106年元月9日起閉館，並將搬到福德里民活動中心，新館預定明年4月15日開張營運。（記者廖雪茹攝）

竹北市新建的福德里民活動中心，融入教育和在的環境，外觀設計樹木造型，十分吸睛。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 圖書館 竹北 竹縣
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：竹北市立圖書館閉館 福德里新館外觀吸睛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.