高鐵、高捷、高屏澎好玩卡合作 推三高旅遊優惠

高鐵、高捷、高屏澎好玩卡，首度三方合作，推出旅遊優惠。（記者葛祐豪攝）

2016-12-29 16:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高鐵、高捷、高屏澎好玩卡，首度三方合作，推出「三高」旅遊優惠，包含高鐵高雄好玩卡聯票等3種，高鐵董事長江耀宗、高捷董事長郝建生都強調：「價格超殺！」

江耀宗說，高鐵將於明年元月5日滿10週年，這次是高鐵首度與地方的好玩卡合作，未來希望遍及各地。

高市觀光局長曾姿雯表示，高屏澎好玩卡上市1年多來，廣受好評，結合高屏澎上千優惠店家，提供許多熱門旅遊套票，已售出5萬多套，現在更擴大與高鐵與高捷的合作，推出專屬優惠的特色遊程。

這次推出的高鐵假期「高雄輕軌、駁二特區、高捷2日輕鬆遊」套票，憑高鐵外縣市停留高雄來回車票，加價110元，即可享有原價1500元的高雄旅遊產品，內含高屏澎好玩卡、高雄捷運2日暢遊、愛河貢多拉船搭乘、駁二護照手環、85觀景台門票、Pasadena風味餐及MLD台鋁熱美式咖啡等。

另一種「高鐵高雄好玩卡」聯票，可用75折購買高鐵票，再加價690元，可享高屏澎好玩卡、高雄捷運2日暢遊、哈佛快線與大樹祈福單趟、愛河太陽能船體驗、夢時代摩天輪、雙層巴士搭乘及限量鐵盒、佛陀紀念館吉祥禮及三和瓦窯明信片等。

至於「2017高鐵高捷聯票」，可用75折買高鐵票，加價490元享高捷2日暢遊、鼓山渡輪來回、新宇自行車券、陽明高雄海洋探索館門票及大魯閣草衙道四項設施體驗等。

即日起，民眾可於高鐵假期網站、全台7-11門市ibon，購買這3種套票或聯票。

高捷董事長郝建生表示，高捷今年的日運量創下歷年新高，達到17萬6千人次，希望在三方合作下，明年達到18萬人次的損益門檻。