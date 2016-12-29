竹市兒童醫院招商案通過 議會籲加快興建腳步
新竹市議會通過兒童醫院後續招商興建案，將以機31做為兒童醫院興建基地。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會今天審議通過「新竹市兒童醫院後續辦理招商案」，多名市議員針對兒童醫院到底是否設產科或婦科提出質疑，多數議員希望以專責兒童醫院為主，而不是綜合型醫院，期許兒童醫院成為醫學中心級的專責醫院，經多數議員表達意見後通過此案，後續將由市府推動兒童醫院的興建。
包括市議員鍾淑英、張祖琰、蕭志潔、鄭成光、吳國寶、李妍慧、鄭宏輝、李國璋、顏政德、鄭貴元、曾資程、許文棟都對兒童醫院的興建提出看法，多數議員任對兒童醫院量體不大，不應再增加婦科，避免成為綜合型醫院。
不過也有議員認為新竹市每年有5500名新生兒，若是早產兒，就必須有產科，到底兒童醫院有沒有附設產科或婦產科等，如果設產科，恐壓縮兒童病床，但若沒有早產兒附設的產房或產科，早產兒也很難被照顧到。
多數議員也對未來興建的時程提出質疑，包括何時興建與完工，不要成為沒有醫院願意興建的兒童醫院，也強調兒童醫院應該是醫學中心級的兒童醫院，且兒童醫院的興建與營運，應徹底解決過去家長最頭痛的夜間急診問題、還有急重症的救治。
議長謝文進說，綜觀議員的意見，多認為初期營運應以兒童為醫療主體的兒童醫院，未來心有餘力，再考量是否加設婦產科，畢竟產婦與兒科息息相關、密不可分；但絕對不能為了擴大營利，發展成為綜合醫院，要求市府在通過此案後，加速推動興建時程，符合市民需求。
新竹市衛生局表示，兒童醫院規劃目標為醫學中心級兒童醫院，量體為總病床200床以上，提供25科醫療服務，核心任務是提供重症及難症醫療照護，並擔負24小時兒童急診專責醫院任務，解決竹市兒童夜間急診的長期問題。
此外，未來兒童醫院目標成為桃竹苗地區兒童醫療中心，提供各層級醫療機構的罕病與重難症病童轉介照護，讓急重症家長不必南北奔波，也能滿足兒童急診、早期療育資源，以及3歲以前的兒童預防接種和健兒門診等需求。
新竹市議會審議兒童醫院後續招商興建案，多數議員發表意見看法，並由衛生局長說明後通過此案。（記者洪美秀攝）
新竹市議會審議兒童醫院後續招商興建案，多數議員發表意見看法，並由衛生局長說明後通過此案。（記者洪美秀攝）
新竹市議會審議兒童醫院後續招商興建案，多數議員發表意見看法，並由衛生局長說明後通過此案。（記者洪美秀攝）
新竹市議會審議兒童醫院後續招商興建案，多數議員發表意見看法，並由衛生局長說明後通過此案。（記者洪美秀攝）
新竹市議會通過兒童醫院後續招商興建案，將以機31做為兒童醫院興建基地。（記者洪美秀攝）
新竹市議會通過兒童醫院後續招商興建案，將以機31做為兒童醫院興建基地。（記者洪美秀攝）
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標題：竹市兒童醫院招商案通過 議會籲加快興建腳步
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