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周湯豪「帥到分手」 他與周的差別讓網友笑翻

2016-12-29  17:05

〔即時新聞／綜合報導〕歌手周湯豪近期推出新歌《帥到分手》，具有特色的副歌引起民眾討論，一名網友則在社群網站剖析他與周湯豪的不同，讓人笑翻。

「帥到分手，安全感不夠，你選擇向錢走，現實將我爆頭...」《帥到分手》是近期火紅歌曲，一名網友則在《Dcard》發文「周湯豪跟我的差別」，他造樣造句表示，「冷到發抖，衣服穿不夠，我選擇躲被窩，教授當掉了我」。

對於這樣的「唱法」，引起網友討論，還有網友表示「我盡情享受，僅有的擁有，就算沒有女友，至少還有右手」、「我笑瘋了」、「被教授當掉哈哈哈哈幫QQ」、「我竟然照著唱了」、「人家是帥到分手，而我是醜到沒朋友」。

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  • 歌手周湯豪。（資料照，記者王文麟攝）

    歌手周湯豪。（資料照，記者王文麟攝）

  • 周湯豪新歌《帥到分手》，不少民眾已被洗腦。（圖擷取自YouTube）

    周湯豪新歌《帥到分手》，不少民眾已被洗腦。（圖擷取自YouTube）

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