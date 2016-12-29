年節近 南市消防局全面安檢公共場所
2016-12-29 15:52
〔記者王俊忠／台南報導〕明年農曆春節與寒假將屆，南市消防局為確保消費場所安全無虞，保障市民生命安全，從今年10月下旬到明年1月下旬，針對人潮眾多的公共場所全面進行消防安全檢查。火災預防科表示，迄今尚未發現有消防安全重大缺失，會持續進行消防安檢。
消防局指出，此波會針對百貨公司、賣場、量販店、超級市場、電影院、戲院、PUB、舞廳、遊樂場等人潮聚集場所做全面安檢。檢查項目有消防安全設備檢測、檢修申報確認、防火管理及防焰物品檢查等，受檢場所如有上述消防安全等不合格事項，會立即開立限期改善通知單，要求場所業者儘速改善，給市民安全購物、平安過節的消費場所。
消防局第六大隊也針對轄區各大公共場所做消防安檢，同時加強場所自衛消防編組演練與驗證，查核場所員工面對災害發生時的自主應變能力。六大隊表示，部分公共場所有緊急照明燈損壞、滅火器時效過期等小缺失，已要求業者限期改善。
六大隊長林德興強調，業者在春節、寒假期間應對公共安全維護有更高的自主管理意識，提供消費者安心購物環境；同時籲請民眾前往公共場所消費時，應先了解逃生路徑動線、注意逃生通道是否暢通？有備無患。
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