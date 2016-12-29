土雞蛋殼褪色是人工染色？ 食藥署澄清：正常現象

2016-12-29 15:49

〔記者林惠琴／台北報導〕有民眾用水洗土雞蛋後，蛋殼出現褪色情況，懷疑是人工塗抹色素，不過，衛福部食藥署今日在官網的闢謠專區解釋，蛋殼褪色並非人工塗抹色素，而是正常現象，千萬不要恐慌！

母雞的卵巢大約每天會排一個卵，即俗稱的「蛋黃」，蛋黃隨即在輸卵管慢慢往前推進，推進過程，輸卵管會慢慢分泌蛋白加到蛋黃外面，然後再分泌黏液形成兩層蛋殼膜，進而在子宮形成蛋殼，鈣沉積與色素降解也在此階段完成，最後從泄殖腔產出到體外，就是一顆雞蛋了。

食藥署表示，母雞於產蛋期間，容易受到環境溫度、營養、壓力等因素影響，導致蛋殼厚薄與顏色分布不均等，屬於正常現象，且蛋殼受到外力摩擦或陽光曝曬，也可能會破壞色素，導致蛋殼褪色

農委會也指出，母雞於產蛋期間，容易受到環境溫度、營養、壓力等因素影響，導致蛋殼厚薄與顏色差異，此為自然現象，又蛋殼斑點顏色因為品種而異，不一定為褐色或白色。