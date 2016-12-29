車停路邊 造就最新款的「鳥屎包膜」

2016-12-29 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕網友於臉書爆料公社po了一張車子停在路邊的照片，照片中整台車被滿滿的鳥屎包裹住，狀況超慘烈！網友們看了直說這是最新款的「鳥屎包膜」，更打趣的說，此處應該是鳥類公廁，車主誤將車子停在公廁底下了。

這台汽車停在高雄衛武營附近的三角公園旁，卻意外變成「滿車盡載黃金屎」的慘狀，有網友說，光要伸手拉開車門就要考慮很久了。而有人擔心起洗車工讀生的感受，便有網友回：「這已經不是洗不洗車的問題了，鳥屎是酸的、會腐蝕鈑金，這台車只能換殼、重烤，或是直接換車。」並且要大家別把車停在明顯有鳥屎的地方。

網友們笑稱，「眾鳥集體挫賽也是蠻難得的」、「看樣子這群鳥尾牙應該吃的很好」。不過，有人認為，這台車應是停在這裡很久了才會有如此下場。