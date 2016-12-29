林懷民老家「博士窩」 產權捐給嘉縣府

林開泰後代林松茂（左）代表家族捐贈「林開泰診療所舊宅」給縣府，由縣長張花冠（右）接受。（記者蔡宗勳攝）

2016-12-29 15:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕雲門舞集林懷民出生地的嘉義縣縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，今天由林懷民的叔叔林松茂代表家族將老家產權捐贈給嘉義縣政府。

今天捐贈儀式由林松茂帶領縣長張花冠、議員林秀琴、林于玲、葉孟龍及新港鄉長林茂盛等貴賓導覽林開泰診所舊宅內部與庭園，大家對林宅的保存再利用都寄予厚望。

舊宅是由前清秀才林維朝次子林開泰在日治昭和7年（1932年）所建，建築體為三開間紅磚基底建築，屋頂為傳統瓦作、台檜梁柱、編竹牆身，是洋、和、閩混合式風格，縣府今年3月將其公告為縣定古蹟，並向文化部爭取補助獲准來進行古蹟調查研究，同時也將爭取經費進行修復。

捐贈儀式上，林松茂提到家族祖訓「公爾忘私」，雖是個沈重壓力，但在父親重視教育的教誨下，雖然沒有很會賺大錢的子孫，但都在各領域有所貢獻國家社會，是父親最大的成就。

張花冠指出，古蹟創建者林開泰10多位子女，大多學有所成，出相當多博士與社會菁英，長子林金生為嘉義縣首任民選縣長，長孫林懷民則創立雲門舞集享譽國際，因此當地人將其稱為「博士窩」，這個人傑地靈的好地方，縣府將進行修復、文史調查，發揮古蹟價值。