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北市汰換鉛水管超快 鄉民：到時拿什麼當支票拚連任

2016-12-29  15:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長鄧家基今天召開記者會表示，北市鉛水管可望在明年底完成汰換，消息曝光後，立刻引起鄉民討論，鄉民大讚「台北市做事這麼快，是要不要給其他人活阿」，也有人揶揄那麼早換完、柯P沒支票拚連任了！

台北市去年10月發生鉛水管危機，市府加速汰換鉛管進度，預計3年內汰換成不銹鋼優良管材，今年設定目標本來是60％，沒想到進度大幅超前，鄧家基表示，北市鉛管汰換可望在明年底完成汰換。

消息曝光後，鄉民在PTT上熱烈討論，有人笑說，「那麼早換完 我看你到時拿什麼當支票拚連任啦」、「台灣人對重金屬無感的」、「辦個聖誕晚會才有感啦」、「光這點就加分多少 尤其是天龍國很多都鉛管」、「台北市做事這麼快 是要不要給其他人活阿」、「這樣你叫包商怎麼賺錢」、「讚啦 超有感」、「提前做完怎麼追加預算，會不會做市長啊」、「這塊看不到 但很重要阿」、「超前怎追加預算啦」。

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  • 副市長鄧家基（圖右）今天召開記者會，表示北市鉛管汰換可望在明年底完成汰換。（記者鍾泓良攝）

    副市長鄧家基（圖右）今天召開記者會，表示北市鉛管汰換可望在明年底完成汰換。（記者鍾泓良攝）

  • 鄉民將新聞推爆。（圖擷取自PTT）

    鄉民將新聞推爆。（圖擷取自PTT）

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相關關鍵字： 鄧家基 鉛管 鉛管汰換
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