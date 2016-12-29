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自小客深夜追撞曳引車 大寮死亡車禍疑酒駕肇事

2016-12-29  15:14

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄大寮昨天（28日）深夜11點左右發生死亡車禍，一輛黑色自小客於台88快速道路5.2公里追撞曳引車，龍姓駕駛送醫不治，經查，死者酒測值1.12，可能因酒駕肇事。

轄區林園警分局交通分隊長沈昌遠今天表示，肇事駕駛從東往西追撞曳引車，車頭因強烈撞擊變形，龍姓駕駛經切割車體才救出，已無意識，送醫仍不治，至於曳引車駕駛酒測值0，追撞原因仍待查。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 台88快速道路5.2公里處發生死亡車禍，警消到場處理。（記者黃旭磊翻攝）

    台88快速道路5.2公里處發生死亡車禍，警消到場處理。（記者黃旭磊翻攝）

  • 肇事車輛擦撞邊欄。（記者黃旭磊翻攝）

    肇事車輛擦撞邊欄。（記者黃旭磊翻攝）

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