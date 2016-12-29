南大與勝利國小合作成立創客教室

2016-12-29 14:55

〔記者劉婉君／台南報導〕「程式設計」將納入十二年國教107課綱，為工程教育打基礎，國立台南大學教育系教授周保男與台南市東區勝利國小合作，協助建置創客教室，每週三下午並帶領團隊到國小義務授課，培養小學生成為具有解決問題能力的小小工程師。

周保男說，美國已在小學科學教育課程中，分軌成工程教育與科學教育，國內也計畫將程式設計納入十二年國教107課綱中，勝利國小的創客教室與一般市面上的創客教育不同，課程主要融入小學自然與生活科技、數學課本中已學的概念，配合新興科技工具的運作，創作個人的工程作品。

第1年教導學生操作與設計自己專屬的機器人，第2年引導學生擔任小小資訊工程師，使用智慧型手機製作與行動學習相關的APP，第3年則是成為小小機械工程師，運用3D列印技術，將空間幾何與機械力學概念輸出至3D作品上。

勝利國小校長佘豐賜說，希望藉由南大團隊引進美國的小學工程教育觀念，突破現有的科學教育框架，發展出在地化的創客課程。