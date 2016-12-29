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桃園國民運動中心上梁 鄭文燦：收費將低於市面

桃園市長鄭文燦主持桃園國民運動中心上梁典禮。（記者謝武雄攝）

2016-12-29  15:06

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天出席桃園國民運動中心上梁典禮時表示，未來國民運動中心收費將低於市面的健身房及韻律教室，提供市民更好的運動空間，桃園國民運動中心位於三民路一段、中山東路口，基地面積900坪，將興建地上5層、地下2層建物，工程經費4億4054萬元，教育部體育署補助2億元，預計明年8月完工。

桃園國民運動中心地下1、2樓將規劃為停車場，1樓為溫水游泳池，2樓為親子遊戲區、多功能教室，3樓為體適能中心、韻律及飛輪教室，4樓為籃球場及羽球場，5樓為室內熱身跑道及半戶外攀岩場等，提供游泳池、體適能中心、韻律教室、籃球、羽球、桌球等6大功能。

鄭文燦說，市府正在進行「5加2國民運動中心計畫」，包括興建桃園、八德、蘆竹、中壢、平鎮5座國民運動中心，以及南平公園運動中心、大溪國小多功能運動中心，未興建國民運動中心的行政區，市府也將尋找合適場所興建游泳池等相關設施。

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