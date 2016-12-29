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協和發電廠轟天巨響冒白煙 原來是因為…

2016-12-29  14:39

〔記者林嘉東、盧賢秀、吳政峰／基隆報導〕位於基隆的協和發電廠，今天（29日）下午1時許傳出驚天巨響，接著冒出大量白煙，直衝上天，民眾趕緊通報案，警消聯絡協和發電廠總務組，得到「鍋爐洩壓」的回應，經查為技工維修3號鍋爐，洩壓引起的聲響。

基隆市消防局副局長陳龍輝表示，下午1時20分接獲3名民眾報案，稱協和發電廠疑似爆炸，消防員立刻與電廠人員聯絡，得到「誤報」回應，但巨量白煙瀰漫，為了謹慎起見，仍請消防分隊到場查驗。

消防隊在現場未見爆炸痕跡，確認為3號鍋爐洩壓，引發的轟天巨響，無安全疑慮，呼籲民眾切勿恐慌。

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  • 山頭竄出白煙，非常驚人。（記者吳政峰翻攝）

    山頭竄出白煙，非常驚人。（記者吳政峰翻攝）

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