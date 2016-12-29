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複刻維也納新年音樂會 雲林2017音樂饗宴

2016-12-29  14:52

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣2017年首場音樂會由正心愛樂管弦樂團擔綱演出，指揮葉政德率領樂團仿照「維也納新年音樂會」，帶給民眾音樂饗宴。

雲林縣政府秘書長黃玉霜表示，正心愛樂管弦樂團配合台灣燈會在雲林，於1月2日下午2時30分於文化處音樂廳舉行「蝶戀-Vienna」音樂會，演出者大多出身雲林傑出音樂家，並由目前在瑞士洛桑高等音樂院攻讀指揮葉政德擔任指揮，小提琴家黃亭綺擔任小提琴獨奏，歡迎民眾聆聽。

葉政德說，音樂會將分別演出「家園的回憶」、「梁祝小提琴協奏曲」，及仿維也納新年音樂會，帶引觀眾隨著小約翰．史特勞斯家族華麗悅耳圓舞曲集，一起歡送過去，邁向未來。

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  • 正心愛樂管弦樂團將舉辦「蝶戀」音樂會，陪伴大家迎新。（記者林國賢攝）

    正心愛樂管弦樂團將舉辦「蝶戀」音樂會，陪伴大家迎新。（記者林國賢攝）

  • 正心愛樂管弦樂團將舉辦「蝶戀」音樂會，用音樂伴大家迎新年。（記者林國賢攝）

    正心愛樂管弦樂團將舉辦「蝶戀」音樂會，用音樂伴大家迎新年。（記者林國賢攝）

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