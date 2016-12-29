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駁二藝術特區 跨年夜推無敵海景羊肉爐派對

2016-12-29  14:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕緊臨港邊的高雄駁二藝術特區，今年跨年夜推出特別企劃，邀請民眾在大義區C8倉庫的屋頂，一面居高遠眺港區海景，一面在海風中團圓吃羊肉爐，體驗另類跨年狂野派對。

駁二營運中心主任王慧琳表示，大義區的倉庫是平頂式建築，跟大勇區、蓬萊區的桁架山形屋頂有所不同，因此，駁二在規劃大義倉庫群時，特別將屋頂空間納入考量，讓民眾有機會可以登上平台眺望鄰近河港與船舶，一覽高雄展覽館、流行音樂中心等亞洲新灣區建築。

這次駁二推出的跨年活動，便選在倉庫屋頂舉辦，以圍爐的概念，讓親朋好友可以在海風月色中團聚，品嘗熱呼呼的高雄特產羊肉爐，網路一開放訂桌便接到許多訂單，成為民眾跨年活動的新選擇。

駁二與高雄在地30年老字號的羊肉店合作，推出一桌6人份的羊肉爐套餐，包含羊肉鍋底、羊大骨、涼拌羊肚、古早味鹹蜆仔、白飯、科學麵、冬粉、高麗菜、茼蒿等，湯頭沒有過重的中藥味，還加入番茄熬煮添加甘味。

駁二更與台啤公司談定獨家贊助，每桌一手新登場的mini瓶18天台灣生啤酒，羊肉爐搭配暢快順口生啤酒超對味，可以眺望港灣夜景的藝術特區露天屋頂，配上台灣味羊肉爐，混搭的衝突，加上好友相聚開心舉杯，促成最棒的跨年夜。

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  • 高雄駁二特區推出無敵海景加羊肉爐的跨年派對。（記者黃佳琳攝）

    高雄駁二特區推出無敵海景加羊肉爐的跨年派對。（記者黃佳琳攝）

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