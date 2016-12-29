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北市老樹顧乎勇 有請樹藝師幫健檢

2016-12-29  14:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市工務局公園處率全國之先，引入樹醫專業團隊為轄下老樹進行健康檢查，首先由樹藝師在樹下診斷樹木健康狀況和評估安全風險後，再由攀樹師實際「上樹」，以修整、拉抬等工法，解決樹木的各種健康風險問題。

凡北市內超過15公尺、50年以上的樹木都會進入列管老樹名單，由文化局督導管理單位，而公園處轄下共有400棵列管老樹，日前經屏東科技大學協助普查後，發現其中50棵老樹需要進一步的診察治療，公園處因此委託由樹藝師和攀樹師聯手的樹醫專業團隊，在全程未使用重機具的情況下，溫柔守護老樹健康。

公園處今選在228公園，示範為一棵因為分枝長歪了而磨傷主幹的黑板樹診察治療，公園處長黃立遠表示，希望藉由引入國外將近一百年的樹藝師制度，把樹藝師經驗運用在台北市，黃指出，以往都是由工人坐著高架車上去修剪，「但國外對於老樹的保護有一套很完整的制度」，希望用更精緻、安全的方式，更加完整的保護老樹。

樹藝師調查確認樹木情況後，攀樹師首先將綁著豆袋的主繩拋丟繞過可承重的樹枝，將繩索繫緊綁定，同時進行簡單的負重測試後，就會攀爬至需要「診治」的樹木部位，依情況進行修剪或拉抬等處理。

樹藝師黃郁晴表示，這是第一次服務台北的老樹，也是第一次和攀樹師合作，「攀樹師主要是動刀的，而樹藝師則透過對於樹木生理的專業知識，對老樹做調查和生長改良施工計畫」，雙方就像是理論和實作的結合，一起為老樹健康把關。

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  • 公園處今選在228公園，示範為一棵因為分枝長歪了而磨傷主幹的黑板樹診察治療。（公園處提供）

    公園處今選在228公園，示範為一棵因為分枝長歪了而磨傷主幹的黑板樹診察治療。（公園處提供）

  • 攀樹師測試樹枝的可承重程度。（記者沈佩瑤攝）

    攀樹師測試樹枝的可承重程度。（記者沈佩瑤攝）

  • 首先由樹藝師在樹下診斷樹木健康狀況和評估安全風險後，再由攀樹師實際「上樹」，以修整、拉抬等工法，解決樹木的各種健康風險問題。（記者沈佩瑤攝）

    首先由樹藝師在樹下診斷樹木健康狀況和評估安全風險後，再由攀樹師實際「上樹」，以修整、拉抬等工法，解決樹木的各種健康風險問題。（記者沈佩瑤攝）

  • 攀樹師實際「上樹」，以修整、拉抬等工法，解決樹木的各種健康風險問題。（記者沈佩瑤攝）

    攀樹師實際「上樹」，以修整、拉抬等工法，解決樹木的各種健康風險問題。（記者沈佩瑤攝）

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標題：北市老樹顧乎勇 有請樹藝師幫健檢


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