古亭畚、硬質玉米成文具 台南八社區產業有新貌

「設區自造」成果中，歐富創意國際幫助左鎮澄山社區將自產的香草、段木香菇等開發成商品。（記者劉婉君攝）

2016-12-29 14:38

〔記者劉婉君／台南報導〕專業設計師團隊進駐，台南8種社區產業展現新風貌，有結合在地農特產品的精緻餐點、質感再提升的藺草編與十字繡，早期農村儲米的古亭畚、農田裡的硬質玉米，也成了創意文具商品，一月起將在藍晒圖文創園區內，「社區自造—社區產業小舖」常態展出。

台南市文化局自103年起辦理「設區自造」計畫，每年媒合設計團隊與社區合作，協助社區產業升級，今年共有8個社區、3所大專院校、5間設計公司參與，設計師群與社區經過半年的討論、引導、實作，今天一起呈現成果。

台南應用科大以飲食為設計主軸，將西港檨林社區的胡麻等農作物、藺草編織等重新包裝與規劃；崑山科大從蕭壠北頭洋協會的西拉雅族傳說及十字繡工藝發想，開發「Tabe」品牌，設計具有時尚感的包袋；南台科大利用七股樹林社區豐富的種子資源，轉化成為玉米迴紋針、圖釘等。

南方設計工作室協助南區文南社區開發DIY課程與手作輕旅行；歐富創意國際幫助左鎮澄山社區將自產的香草、段木香菇等開發成商品；茀立姆餐飲帶領東山嶺南社區開發融合西餐與法式甜點的農村新菜色；佳佳旅住文創透過工作坊，帶學員設計具台灣風格的慶典服；山川設計與後壁侯伯社區共同研發古亭畚文具。