自造教育中心 台南新興國中明年2月成立
2016-12-29 14:27
〔記者劉婉君／台南報導〕因應Maker自造教育新趨勢，教育部補助全台成立11處「自造教育中心」，台南市將設置在新興國中，預計明年2月啟用。另外由中央補助各縣市成立的「職業試探與體驗示範中心」，則預計明年上半年在後甲國中啟用。
台南市教育局今天在新興國中召開年終記者會，以「B.E.S.T.Maker」為題，說明過去一年的成果及未來展望，連續3年承辦仿生機器人競賽的新興國中團隊，透過行動裝置操作機器人，揭示記者會主題，也展示各校推動自造教育成果。
教育局長陳修平表示，「B.E.S.T.Maker」的B即指改善教學環境、營造永續校園，E為實驗教育，S指技職教育，T代表建構優質教學品質。教育局與多所大專院校等產學單位合作，結合科技輔導團推展自造者運動，配合12年國教課程進行課程規畫，鼓勵師生動手實做，深耕培育中小學自造教育種子師資、厚植實力發展自造教育課程、建立社群推廣自造教育，並由新興國中獲選為自造教育中心學校，為全國11處中心學校之一。
南市發展機器人課程有成，海東、億載國小與瀛海、港明4所國中小組成的團隊，至日本加賀市參加2016 RoboRAVE國際機器人大賽，於6國、176隊參賽隊伍中，拿下8面團體獎牌，成績冠全國。新興國中辦理台南市仿生機器人科創師資培訓研習、MAKER工坊-3D列印教師研習等課程；海東國小辦理Arduino暨機器人培訓與推廣、3D創客工作坊教師研習等；教育局也領先全國試辦「創造力資優方案」，今年度共培育60位小小創意家，以系統性、架構性的方案課程，將創造力思考課程融入在不同主題的跨領域學習，提供創造力資優學生潛力開發及可以運用所學的機會，同時也為新課綱生活科技領域及早接軌。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 105學年大專校院註冊率 151個系所掛零
- 台北人的老記憶消逝...日本料理老店驚傳歇業
- 自小客深夜追撞曳引車 大寮死亡車禍疑酒駕肇事
- 北市老樹顧乎勇 有請樹藝師幫健檢
- 今年10大討論度最高逝世名人 星座專家薇薇安第3！
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 疑電路短路 新店高中泳池旁烤箱竄火
- 莉亞公主永別 星戰8成遺作
- 豬哥亮幽默大釣哥 開心化療沒掉毛
- 日職》岱桑當心！ 中日龍簽160公里火球猛將
- 林邊黑珍珠量少價揚 有錢恐也買不到
- 這些照片震驚國際！ 伊朗遊民以石棺為床…
- NBA》裁判報告顧人怨 詹皇也反對
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- MLB》愛上有夫之婦 前中職洋投遭槍殺
- 無懼中國反對 日本防衛大臣參拜靖國神社
- NBA》林書豪未隨隊出征 今打公牛不上場
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 三星合併案涉弊 韓國民年金總監被捕
- Chopard祖母綠 鎖定Super塔尖
- 涉毒殺女友遭起訴 法院翻盤依「轉讓禁藥致死」判刑
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 行政相驗 助取得死亡證明
- 「我才領兩百！」車手試用期還沒過就被逮
- GFRIEND登《紅白》密練新招 想念台灣小吃
- 關注議題找出合作契機 台日再升溫關鍵
- 高雄跨年捷運2點收班 輕軌部分延駛
- 台大醫院鍋爐室未列古蹟 將拆解平移
- 春日運輸專車 農曆年啟航
- 中國暗助沖繩獨立 密謀分裂日本
- T.O.P分手交往4年女友太離奇 下任一定要...
- 買入假玉暴瘦 珠寶店員求償
- 關之琳被爆新歡小24歲 竟搭上SM家男偶像
- 明年投資 過半理專看好債市
- 自由談》國民黨的蜘蛛巢城
- 師生戀女教師懷孕生子…竟遭男學生殺害
- 奪奧運雙金牌 許淑淨今赴總統府受勳
- 叔侄搶郵局 白忙一場氣到開槍
- 生命中第二重要男人過世 未婚女星悲嘆沒做好「母親」
- 自由廣場》寒假作業，就取消吧！
- 建仔想拚大聯盟 經典賽掰掰？
- 公雞招牌高掛 三峽白雞郵政所換新裝
- 中嘉案》學者指遠傳先占位 遠傳：八字沒一撇
- 有線電視月費 明年起調降20元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：自造教育中心 台南新興國中明年2月成立
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分