自造教育中心 台南新興國中明年2月成立

2016-12-29 14:27

〔記者劉婉君／台南報導〕因應Maker自造教育新趨勢，教育部補助全台成立11處「自造教育中心」，台南市將設置在新興國中，預計明年2月啟用。另外由中央補助各縣市成立的「職業試探與體驗示範中心」，則預計明年上半年在後甲國中啟用。

台南市教育局今天在新興國中召開年終記者會，以「B.E.S.T.Maker」為題，說明過去一年的成果及未來展望，連續3年承辦仿生機器人競賽的新興國中團隊，透過行動裝置操作機器人，揭示記者會主題，也展示各校推動自造教育成果。

教育局長陳修平表示，「B.E.S.T.Maker」的B即指改善教學環境、營造永續校園，E為實驗教育，S指技職教育，T代表建構優質教學品質。教育局與多所大專院校等產學單位合作，結合科技輔導團推展自造者運動，配合12年國教課程進行課程規畫，鼓勵師生動手實做，深耕培育中小學自造教育種子師資、厚植實力發展自造教育課程、建立社群推廣自造教育，並由新興國中獲選為自造教育中心學校，為全國11處中心學校之一。

南市發展機器人課程有成，海東、億載國小與瀛海、港明4所國中小組成的團隊，至日本加賀市參加2016 RoboRAVE國際機器人大賽，於6國、176隊參賽隊伍中，拿下8面團體獎牌，成績冠全國。新興國中辦理台南市仿生機器人科創師資培訓研習、MAKER工坊-3D列印教師研習等課程；海東國小辦理Arduino暨機器人培訓與推廣、3D創客工作坊教師研習等；教育局也領先全國試辦「創造力資優方案」，今年度共培育60位小小創意家，以系統性、架構性的方案課程，將創造力思考課程融入在不同主題的跨領域學習，提供創造力資優學生潛力開發及可以運用所學的機會，同時也為新課綱生活科技領域及早接軌。

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