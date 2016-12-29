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註冊率18％吊車尾 南榮：受前校長疑賣學歷事件衝擊

2016-12-29  14:21

〔記者楊金城／台南報導〕教育部今公佈大學院校105學年度新生註冊率，鹽水南榮科大只有18.74%墊底，南榮代理校長王俊惠說，除了受少子化影響外，今年5月受前校長涉及疑賣學歷一案的突然事件，嚴重衝擊招生，新生入學意願低。

王俊惠說，南榮日間部四技、二技和五專部在103學年度有7成註冊率，104學年度也有6成8註冊率，5月前校長事件爆發時，剛好是新生甄選入學，衝擊註冊率，才會招生掉這麼多。

副校長劉清如說，學校會虛心檢討，保障學生受教權，該開的都會開，下學年也開始整併學系，將14個學系整合成9~10個學系，精進學系招生特色，也會配合新南向政策，往東南亞積極招生。

南榮科大並對105學年度本校註冊率不佳，發出說明如下：

1. 受少子化衝擊，學生來源大幅減少，再加上學校位置並不理想，外地錄取學生註冊意願低。

2. 為因應此困境，目前正進行系科整併，未來將積極進行產學合作，聯結業界，培訓企業所需人才。

3. 配合政府新南向政策，向東南亞進行招生，目前已有越南、緬甸及馬來西亞學生來校就讀。

4. 雖然部分科系註冊率不佳，但為維護學生權益，必須開設的課程絕對照常，絕不因人數不足停開。

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  • 南榮科大。（記者楊金城攝）

    南榮科大。（記者楊金城攝）

  • 鹽水南榮科大今學年度註冊率最後一名。（記者楊金城攝）

    鹽水南榮科大今學年度註冊率最後一名。（記者楊金城攝）

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