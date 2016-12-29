薰陶學生品格 北港建國國中引進茶文化

建國國中總務主任黃基津（右）將茶文化帶進校園，指導學生泡茶。（記者陳燦坤攝）

2016-12-29 14:24

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港建國國中將茶文化引進校園，教學生體驗台灣茶道內涵，這些學生過去喝慣手搖杯茶飲，現在品嚐自己親手沖泡的茶湯感覺清香、高雅，也對深奧的茶文化有更深一層認識。

建國國中課餘在辦公室聞得到茶香，總務主任黃基津這學期將茶文化帶進校園，親自指導學生泡茶，之前許多學生覺得泡茶太麻煩，還不如到飲料店花銅板價買一大杯冰茶飲享用，但接觸茶文化後，學生覺得傳統泡茶存在不少學問，從煮沸水、沖泡茶葉到倒出一杯茶湯，每個步驟拿捏需要耐心學習，現泡茶湯清香、回甘，不是手搖茶飲媲美。

黃基津欣慰的是學生在茶文化薰陶下，以往毛燥的個性變得成熟、穩重，同時向老師遞茶更懂得尊重與分享，將尊師重道的精神落實在日常生活。