網路爆紅「神主牌蛋捲」 原來出自這裡...

網友在網路PO出一包包陳列在木架上的物品，直呼像是「神主牌」，原來業者賣的是手工蛋捲。（記者佟振國攝）

2016-12-29 14:08

〔記者佟振國／南投報導〕神主牌也能吃？！最近網路流傳一種手工蛋捲的外包裝，搭配貨架陳列，看來活像是神主牌位，引發網友熱烈討論，甚至封為「神主牌蛋捲」，原來這家店隱身在南投縣埔里鎮愛蘭里的小巷內，認真創業卻遭訕笑，一度讓年僅35歲的黃怡甄相當沮喪，除轉念正向思考，後來多數網友也給正面評價，才讓她釋懷。

來自台南的黃怡甄，半年前在埔里鎮愛蘭里開了手工蛋捲店，有多種口味，還用埔里特產刺蔥做蛋捲，希望能開創一番事業，沒想到先在網路爆紅的竟是包裝。

網友PO出一包包紅色包裝陳列在木架上，懷疑上面擺著看似神主牌位，又像是歷代宗親遺照的物品，沒想到竟是在賣蛋捲，有人笑稱店家是不是得罪了產品包裝設計師，有人更kuso說這是「神主牌蛋捲」嗎？但也有網友反推包裝設計簡單、大方、更具視覺效果，稱讚設計師很有才。

黃怡甄解釋，當初只是想找有附提把及夾鍊的包裝袋，可以節省包裝與方便保存，且要能接觸食品的材質，但請人開模、製作的成本至少12萬元，為了省錢，採用公版真空包裝袋，當初根本沒想這麼多，沒想到會有這種結果，認真創業卻遭訕笑，一度讓她很沮喪，後來轉念思考且也有網友肯定才釋懷，決定繼續使用這款包裝袋。

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