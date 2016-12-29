初二回娘家 內門5大總鋪師上菜

2016-12-29 14:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕大年初二「回娘家」，內門區農會為推廣在地特色食材，連續4年推出「初2回娘家吃辦桌」活動，並邀請區內5位金牌總鋪師辨桌，每桌4500元的菜色，還附贈龍鳳酥、龍眼蜂蜜等特產，預計席開350桌，目前已被訂購半數，想吃好料的民眾千萬別錯過。

內門區農會總幹事洪輝煌表示，內門有「總舖師故鄉」之稱的美譽，為配合農曆初2回娘家的傳統習俗，農會持續舉辨「初2回娘家吃辦桌」活動，10道菜的總舖師料理，包括在地的封肉、放山雞、筍乾、樹子等食材，再由湯卿爐、李文棧、林秀美、陳志隆及侯文讀等5位在地總舖師掌杓，絕對是內門原汁原味的辦桌口味。

洪輝煌說，去年回娘家辦桌300桌全數額滿，今年預計增加桌數到350桌，地點選在南海紫竹寺前廣場，即日起接受預訂，額滿為止，不論是內門子弟或外地遊客，都歡迎來品嘗總舖師手藝。