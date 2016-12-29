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捷運新埔站出口 YouBike故障搶修中

捷運板南線新埔站的YouBike故障，一整排無法借用。（記者何玉華攝）

2016-12-29  13:46

〔記者何玉華／新北報導〕8月底YouBike傳出史無前例的大故障，民眾今天又發現捷運板南線新埔站的YouBike又故障，眼見一整排YouBike卻無法借用，望車興嘆之餘只好靠雙腳走回辦公室。

民眾說，他常常在捷運新埔站進出，利用YouBike接駁，但近4個月來，已經遇到4次故障無法使用的情形，認為頻率有點太高。

現場有另兩名民眾，一名要借用的民眾無法取車，打電話聯絡半天後放棄；另一名要還車的民眾也還不了，最後也走了。

交通局主任秘書吳國濟表示，初步了解是台電斷電導致，已在搶修中。

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  • 捷運板南線新埔站的YouBike故障，無法借用。（記者何玉華攝）

    捷運板南線新埔站的YouBike故障，無法借用。（記者何玉華攝）

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