謝淑薇拒當媽寶 露事業線談人生大事

2016-12-29 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕永久退出國家隊的網壇女將謝淑薇平時在臉書上十分活躍，除退賽風波平息後仍時常與粉絲分享生活照。有別於場上意氣風發的球后之姿，謝淑薇的生活照不時流露十足女人味，而她也樂於分享下廚心得以及在國外出征的生活點滴。今天，她po出一張嫵媚的照片，並且對於婚姻觀發表看法，對於長輩們的「催婚」，她顯得十分無奈。

謝淑薇表示，今年開始收到家中長輩「催婚」的訊息，要她「找個對象結婚」，讓她十分無奈，她認為自己並不是媽寶，表明不喜歡父母插手感情與事業。謝淑薇說，她不打算結婚、生小孩，也希望長輩們別再關心她的「子宮」。

粉絲看到這樣的po文以後紛紛回應：「姐事業做很大！」、「太胸了」、「球后總是孤獨的」、「天下父母心，可以諒解！」，更有人搞笑的表示：「大家只看見事業線」、「這溝是怎麼回事」。而許多粉絲也鼓勵她，過自己想過的生活就好了，人生是自己的。