奇美食品觀光工廠開幕 賴神也「燒包」

2016-12-29 14:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕試營運期間已造成轟動的奇美食品幸福工廠，今天熱鬧開幕，為台南第24家通過評鑑的觀光工廠，也是國內首間包子觀光工廠，台南市長賴清德誇讚不已，進行「燒包」體驗互動，並扮起烘焙師傅製作鳳梨酥，協助推廣公益。

難得公開亮向的奇美集團創辦人許文龍，也出席揭幕典禮，他介紹奇美「奇巧美麗」的品牌由來，也強調為善盡企業的社會責任，才從實業跨足博物館、醫院，回饋鄉親，奇美食品也是基於這樣的信念，於民國60年正式成立。

奇美食品董事長宋光夫表示，幸福工廠結合了美食、旅遊、觀光、購物等功能，從學習食材的挑選、產品製作的用心，扎根食安教育。

奇美集團董事長廖錦祥也出席活動，揭幕儀式後，與宋光夫、賴清德等各界貴賓一起參觀「燒包品牌形象館」。

賴清德還進行廚房煽火的燒包互動體驗，並與系列的食品公仔合影，玩得很開心；而即日起，至明年3月31日，購買指定商品，奇美食品也將捐出該筆消費的2﹪給伊甸基金會，攜手做公益。