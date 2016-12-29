奇美食品觀光工廠開幕 賴神也「燒包」
2016-12-29 14:01
〔記者吳俊鋒／台南報導〕試營運期間已造成轟動的奇美食品幸福工廠，今天熱鬧開幕，為台南第24家通過評鑑的觀光工廠，也是國內首間包子觀光工廠，台南市長賴清德誇讚不已，進行「燒包」體驗互動，並扮起烘焙師傅製作鳳梨酥，協助推廣公益。
難得公開亮向的奇美集團創辦人許文龍，也出席揭幕典禮，他介紹奇美「奇巧美麗」的品牌由來，也強調為善盡企業的社會責任，才從實業跨足博物館、醫院，回饋鄉親，奇美食品也是基於這樣的信念，於民國60年正式成立。
奇美食品董事長宋光夫表示，幸福工廠結合了美食、旅遊、觀光、購物等功能，從學習食材的挑選、產品製作的用心，扎根食安教育。
奇美集團董事長廖錦祥也出席活動，揭幕儀式後，與宋光夫、賴清德等各界貴賓一起參觀「燒包品牌形象館」。
賴清德還進行廚房煽火的燒包互動體驗，並與系列的食品公仔合影，玩得很開心；而即日起，至明年3月31日，購買指定商品，奇美食品也將捐出該筆消費的2﹪給伊甸基金會，攜手做公益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 105學年大專校院註冊率 151個系所掛零
- 台北人的老記憶消逝...日本料理老店驚傳歇業
- 西嶼二崁二興宮重建入火 嘉賓雲集
- 台中免費電腦課3600人次參加 銀髮族呼好方便
- 被指註冊率低 亞太創意學院這樣說...
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 小王急喊穿衣服 被抓姦拗玩視訊
- 超低調縣長爸 堅守小小柑仔店
- 合宜住宅案涉收賄 葉世文：盼減刑，餘生彌補過錯
- 防假新聞影響大選 捷克設專責機構
- 這牧師真白目 學者江燦騰認證
- 北市以168專案加速都更 佔通過24％
- Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- MLB》愛上有夫之婦 前中職洋投遭槍殺
- 姊妹校訪永平 體驗原民文化
- 今年最後夕陽在安平 17時25分
- 社論》誠實面對台灣的國防問題
- 以色列總理疑涉不法 傳檢察總長令調查
- 鐵路高架化 大林鎮代爭取延伸
- 掛羊頭賣狗肉！北市東區行銷公司開職業賭場
- 雷射治近視10年出問題 醫師駁斥
- 立委提酒駕者汽車加費提高至3600元 並連加3年
- 師生戀女教師懷孕生子…竟遭男學生殺害
- 正隆凍未條 明年工紙漲12～15%
- 北市1-11月交通罰鍰26億 創近5年新高
- 下週油價估汽油漲3角、柴油4角
- 大福彩頭獎連32摃
- 選課系統「又當機」 玄奘學生譙到爆
- 自由廣場》雲林綺雞vs.鳳凰來儀
- 強押護理師性侵 男子判賠128萬元
- 竊美商業機密 中國三駭客賺破億
- 自導英雄救美 英雄被訴 搶匪沒事
- 台積電前技術長胡正明 獲頒「潘文淵獎｣
- 漁船走私二千多公斤中國香菇 海巡鳴槍嚇阻
- 歐巴馬自稱能當選第3任 川普斥為煽動
- 胡告洋狀護黨產 綠委反轟黨國不分受益者
- 日媒看陽岱鋼 想起10年前李承燁
- 自由廣場》扯後腿第一名
- 許世楷：駐日機構也應正名
- 公雞招牌高掛 三峽白雞郵政所換新裝
- 大貨車追撞12汽機車 3傷
- 台大醫院鍋爐室未列古蹟 將拆解平移
- 駐越核發簽證收賄 蕭裕文判刑12年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：奇美食品觀光工廠開幕 賴神也「燒包」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分