南部空氣品質好轉 高雄測站均在普通等級

至中午１點，高雄全部測站的空氣品質指標（AQI）仍在良好或普通等級，顯見今天空氣品質好轉（記者黃志源攝）

2016-12-29 13:22

〔記者黃志源／高雄報導〕今天上午南部地區空氣品質好轉，一早空氣品質指標（AQI）出現「良好」或「普通」等級，高雄市全部測站至中午1點前，也未再出現對族群不健康的「紅色」或「橘色」警示，顯見今天空氣品質好轉。

依據環保署空氣品質監測網顯示，高雄市在上午8點全部測站的空氣品質指標（AQI）都呈現良好「綠色」警示，至中午1點仍維持在「良好」或「普通」等級的警示，一掃日前一連數天都是「紅色」警示，顯見今天空氣品質已明顯好轉。

在氣溫方面，雖然冷氣團減弱，高雄市區中午1點氣溫稍回升到20度，但仍略有寒意。