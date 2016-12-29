雲縣爆垃圾危機 元旦起嚴格執行垃圾分類

2016-12-29 13:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣垃圾危機至今無解套，縣長李進勇今天召集全縣20鄉鎮市長研商，李進勇重申解決垃圾危機要「自助人助」，明年元旦起嚴格執行垃圾分類，半年內要達到全縣每日減少100公噸垃圾量。

環保署統計，目前全國每人每天垃圾量0.378公斤，雲林縣每人每日垃圾量0.394公斤，高於全國平均值；二崙鄉落實垃圾分類，每日每人垃圾量只有0.29公，且廚餘回收率達14.9％，每日全鄉垃圾量僅8公噸，李進勇今天召集20鄉鎮市長、清潔隊長到二崙清潔隊取經。

李進勇指出，去年垃圾危機，全縣最高垃圾堆置量達3萬多公噸，經過多方努力，終於在今年9月全部清運完成，不過因其他縣市不願再協助處理，9月至今全縣又堆置近2萬公噸垃圾，避免雲林成為「垃圾城」，希望縣民一起努力落實垃圾分類，「自助人助」減少垃圾量。

環保局長林長造說，這次垃圾危機遇到許多困境，外縣市不僅大幅提高處理費，也提出各種理由拒絕，有鑑縣內資源回收、廚餘回收仍有很大進步空間，元旦起嚴格執行垃圾分類，目標是半年內全縣每日垃圾量減少100公噸。

林長造表示，環保局針對各鄉鎮訂有減量目標，且每月公布執行成效、加強破袋稽查，回收比例過高開單告發及退運。

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