二行程機車PM2.5排放達量 比四行程高60倍
〔記者楊綿傑／台北報導〕老舊二行程烏賊車常冒出陣陣煙霧，環保署今實地進行檢測發現其PM2.5濃度高達1500微克，整整是較符合環保標準的四行程機車25微克的60倍，十分驚人，因此二行程機車鼓勵汰換也將是環保署2017年積極推動項目之一。
環保署長李應元今針對明年PM2.5防制提出多項積極管制作為，將採取蘿蔔與棍棒齊下的方式。在固定污染源部分，李應元表示，除了大型工廠煙囪透過許可制度來加嚴排放標準外，國內中小型4000個鍋爐，未來2年內補助改用天然氣或電能加熱設備，2年後則將實施加嚴標準，強制使用乾淨燃料或增設防制設備。
在移動污染源方面，李應元提出，全國共將汰換一、二期大貨車1萬輛、二行程機車30萬輛，各縣市達成應完成配額者，績效最佳直轄市可獲1000萬獎金，一般縣市也有500萬獎金。此外，也推動三期柴油大貨車加裝濾煙器早鳥專案，將提供限額1000名補助15萬元。李應元說，也協調包括國營事業及大企業在內的5000家企業雇用四、五期環保車隊，讓一、二期逐漸淘汰。
在河川揚塵防制方面，李應元表示加碼經費投入，從4年3.8億元提高到5億元，除了鼓勵地方政府積極整治，加強濁水溪、高屏溪、卑南溪、立霧溪等河川揚塵防制，也特別授權副署長張子敬召集跨部會專案小組，更向國內學者專家，甚至是全世界專家，追尋更好的方法。
李應元更特別提及綠色運輸的部分，他舉嘉義有30輛公車全數換成電動公車，相關車輛貸款事項將協調交通部協助，環保署也會協助後續營運部分，他希望各地方政府都可以提出綠色運輸計畫，藉此加強改善空污。
李應元表示，將持續與各地方政府合作，推動各項空污防制措施，在法規修訂及明後年各增編20億元補助經費配合下，預計明年削減氮氧化物1萬公噸以上、揮發性有機物3000公噸以上，以達成PM2.5紅色警戒較2015年降低20%的目標。
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標題：二行程機車PM2.5排放達量 比四行程高60倍
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