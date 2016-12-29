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被指註冊率低 亞太創意學院這樣說...

2016-12-29  13:03

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗頭份市亞太創意技術學院、造橋鄉育達科技大學今天遭教育部點名，是大學學士班註冊率低於6成以下的其中兩所學校，對此，亞太回應，目前正在重整階段。育達至目前為止則不願表示任何意見。

教育部公布17所大學學士班註冊率低於6成的學校名單，排第6名的亞太技術學院指出，對於此情況一直都很了解，但校內進修部及二技部分，招生情況非常好，表示學校屢傳負面評論，但8月新董事進駐，陸續調整校內各事務，下月考試院副院長高永光也請辭要到校接任校長，將有新氣象。

亞太指出，已跟教育部提報明年新學期要新增科系，目前都在重整過程，亞太經歷谷底，現正在攀升中。

第12名的育達，稍早表示將對外回應，但至目前為止仍未對外說明。

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  • 教育部公布17所大學學士班註冊率低於6成的學校名單，亞太創意技術學院在列。（記者許展溢攝）

    教育部公布17所大學學士班註冊率低於6成的學校名單，亞太創意技術學院在列。（記者許展溢攝）

  • 育達也在註冊率低學校名單中。（記者許展溢攝）

    育達也在註冊率低學校名單中。（記者許展溢攝）

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