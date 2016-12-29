被指註冊率低 亞太創意學院這樣說...
2016-12-29 13:03
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗頭份市亞太創意技術學院、造橋鄉育達科技大學今天遭教育部點名，是大學學士班註冊率低於6成以下的其中兩所學校，對此，亞太回應，目前正在重整階段。育達至目前為止則不願表示任何意見。
教育部公布17所大學學士班註冊率低於6成的學校名單，排第6名的亞太技術學院指出，對於此情況一直都很了解，但校內進修部及二技部分，招生情況非常好，表示學校屢傳負面評論，但8月新董事進駐，陸續調整校內各事務，下月考試院副院長高永光也請辭要到校接任校長，將有新氣象。
亞太指出，已跟教育部提報明年新學期要新增科系，目前都在重整過程，亞太經歷谷底，現正在攀升中。
第12名的育達，稍早表示將對外回應，但至目前為止仍未對外說明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 明年起衛所健檢、診斷書 收費加倍
- 日職》平成怪物回來了 松坂大輔繳冬盟代表作
- 茂迪與東元結盟 進軍太陽能電廠
- 明年季後不無聊 台日韓職棒要辦國際賽
- 欠300萬賭債 上班族開大麻工廠
- 鼓勵都更 危險老屋再放寬
- 許世楷：駐日機構也應正名
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- MLB》愛上有夫之婦 前中職洋投遭槍殺
- 5農地停車場撤 池上憂連假塞車
- 山老鼠砍百歲老樹 警救命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Japan association name-change lauded
- 姊妹校訪永平 體驗原民文化
- 中正路藝術造街 重現「末廣町」盛景
- 釣客沒穿救生衣 最重可罰90萬
- 水獺寶寶 自己秤體重
- 選課系統「又當機」 玄奘學生譙到爆
- 跨年夜不落垃圾 千餘學子宣導
- 林美秀不搞笑都好笑 陳玉勳讚是謬思女神
- 殺妹慘案匪夷所思 30年老刑警：社會病了嗎
- 追思會證道 牧師爆他生前外遇
- 自由廣場》外交部長，你在等甚麼？
- 台美肥咖不互惠 財部爭取簽協議
- 雷射治近視10年出問題 醫師駁斥
- 政院拍板老屋及危樓加速都更 數十萬戶適用
- 草蜢難忘梅姑 新歌揪心憶當年
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 竹縣溫泉季 泡湯、美食祭優惠
- 排水溝只做2∕3 斗南公所辯沒住戶
- 壓力大流鼻血 周佳薇「血淚交織」摘金
- 向黨產會潑糞 男子侮辱公署起訴
- 抓猴太認真 徵信員工搶床單傷警
- 女員工欠錢 老闆逼賣淫
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 林全盼立院加開臨時會 速通過政府總預算
- 淡水有「攝」狼！ 開窗偷拍正妹入浴
- 林口倉儲大火 5000坪全毀
- 左營分局警友會遭搜索 退休副分局長疑涉電玩弊案
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：被指註冊率低 亞太創意學院這樣說...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分