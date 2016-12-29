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公益桌曆義賣52萬元 女青商會捐弱勢團體

台灣女青商暨社會關懷委員會，發起把愛傳出去關懷活動，推出公益桌曆義賣，今天在南投縣政府大廳將52萬元義賣所得善款，捐給台灣兒童早期療育協會等8個弱勢團體。（記者張協昇攝）

2016-12-29  13:19

〔記者張協昇／南投報導〕台灣女青商暨社會關懷委員會，在歲末年終，發起把愛傳出去關懷活動，推出結合台灣節慶的插畫公益桌曆義賣，今天在南投縣政府大廳將52萬元義賣所得善款，捐給台灣兒童早期療育協會等8個弱勢團體，隨即獲得南投縣政府顧問白錦聰響應，捐出1幅畫家何鐵華畫作現場義賣，由妖怪村總經理林志穎以2萬元買下，善款將捐給其他弱勢團體，把愛繼續傳下去。

由台灣女青商暨社會關懷委員會主任委員蘇酞雅等人發起的這項活動，邀請知名插畫家Ax Mon，創作結合青商會淨灘等公益活動與台灣節慶的擬人畫法插畫，畫風溫馨活潑，製成2017台灣青商公益桌曆，封面則以幸福快樂的鳥及飄散的蒲公英為意象，象徵青商會友散播愛到每個角落，透過全國各地青商會友宣傳，以捐229元即能獲得一本桌曆方式進行義賣，共募得70萬元善款，扣除成本後，將52萬元善款捐給台灣兒童早期療育協會、南投縣麻煩小天使協會及南投縣千秋國小棒球隊等8個弱勢團體，今天上午舉行捐贈儀式。

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  • 台灣女青商暨社會關懷委員會，推出的2017台灣青商公益桌曆。（記者張協昇攝）

    台灣女青商暨社會關懷委員會，推出的2017台灣青商公益桌曆。（記者張協昇攝）

  • 南投縣政府顧問白錦聰響應，捐出一幅畫家何鐵華畫作現場義賣，由溪頭妖怪村總經理林志穎（中）以兩萬元買下。（記者張協昇攝）

    南投縣政府顧問白錦聰響應，捐出一幅畫家何鐵華畫作現場義賣，由溪頭妖怪村總經理林志穎（中）以兩萬元買下。（記者張協昇攝）

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標題：公益桌曆義賣52萬元 女青商會捐弱勢團體


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