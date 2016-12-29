7個博班招不到學生 台大：短期現象

2016-12-29 12:53

〔記者蕭玗欣／台北報導〕少子化浪潮來襲，現在連頂大碩博班都招不到學生！教育部今公布的大專校院各學制、系所註冊率，105學年共有64個碩博班註冊率掛零，其中台大就包辦7個，包括戲劇系、藝術史研究所、人類學系、社會學系、生態學與演化生物學研究所、轉譯醫學博士學位學程、社會工作學系全都招不到學生，比去年多出3個；中正大學有6個、成功大學有4個、交通大學、政治大學、中央大學都各有3個碩博班註冊率都是零。

台大教務長郭鴻基坦言，就業的大環境影響下讓想要念碩博士的學生都比較少，「不過這是短期的現象」，應該也不只有台大，他認為，台大科系比較多、分子比較大，所以數目也會比較多。

郭鴻基說，其實碩博班招生差，長期都有這個問題，因為每個科技就業都會有冷門和熱門，學術性比較高的系所就會有人想先進入職場，台大每年都要重新檢討招生數目並報教育部、系所也會有所反應，但仍要看長時間觀察趨勢會比較好。