7個博班招不到學生 台大：短期現象
2016-12-29 12:53
〔記者蕭玗欣／台北報導〕少子化浪潮來襲，現在連頂大碩博班都招不到學生！教育部今公布的大專校院各學制、系所註冊率，105學年共有64個碩博班註冊率掛零，其中台大就包辦7個，包括戲劇系、藝術史研究所、人類學系、社會學系、生態學與演化生物學研究所、轉譯醫學博士學位學程、社會工作學系全都招不到學生，比去年多出3個；中正大學有6個、成功大學有4個、交通大學、政治大學、中央大學都各有3個碩博班註冊率都是零。
台大教務長郭鴻基坦言，就業的大環境影響下讓想要念碩博士的學生都比較少，「不過這是短期的現象」，應該也不只有台大，他認為，台大科系比較多、分子比較大，所以數目也會比較多。
郭鴻基說，其實碩博班招生差，長期都有這個問題，因為每個科技就業都會有冷門和熱門，學術性比較高的系所就會有人想先進入職場，台大每年都要重新檢討招生數目並報教育部、系所也會有所反應，但仍要看長時間觀察趨勢會比較好。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 興航爆量漲停 疑大股東出手
- 罵「你是豬嗎？」 公然侮辱起訴
- GFRIEND登《紅白》密練新招 想念台灣小吃
- 台積電否認 張忠謀因洩密案飆血壓
- 係金A! 楊麗花歌仔戲又來了!
- 布希反恐重臣 川普延攬重用
- 明年元旦起 32項新制上路
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- MLB》愛上有夫之婦 前中職洋投遭槍殺
- 插隊被糾正 西瓜刀不敵助行器
- 四基金會被清查 邱大展：辦藍不辦綠
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 林口倉儲大火 5000坪全毀
- 竹市》玩具銀行旗艦店 弱勢外借還「宅配」
- 花蓮去年圖書借閱率3成1 全國倒數第四
- 捷克旅行買古董對槍收藏 海關查驗具殺傷力觸法
- 政院拍板老屋及危樓加速都更 數十萬戶適用
- 經典賽》墨西哥添3名MLB猛將 皇家放火王入列
- 一坪13萬 精密園區二期勞宅今抽籤
- 有線電視月費 明年起調降20元
- 追思會證道 牧師爆他生前外遇
- 春日運輸專車 農曆年啟航
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 台美肥咖不互惠 財部爭取簽協議
- SBL明星賽紅白選秀 「總ㄟ」好糾結
- 亞洲日企加薪 印度最多台灣最少
- 綠委提議「酒駕加害者清洗被害者遺體」 交部：將研究
- ㄚ桃、園哥週歲 市府推免費貼圖
- 買名牌包後用山寨包退貨 泰女在美國海撈3千萬
- 川普雞吸客 中國商場「抄」有創意
- 酷課雲第500萬人次 北市教局送iPad
- NBA》畢爾獲前輩認可 艾倫：在他身上看到我的影子
- 高通在韓 挨罰8.53億美元
- 陽岱鋼加盟不到10天 球員卡出爐
- 新租屋定型化契約 元旦上路 阻房客入籍 罰30萬
- 自由廣場》扯後腿第一名
- 男神疑窩藏新歡 換女友快如走馬燈
- 公告土地現值 新港大漲、布袋反降
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：7個博班招不到學生 台大：短期現象
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分