元旦假期出遊 公路總局預估58處路段車多

106年元旦連續假期交通部公路總局依照以往連續假期之特性及經驗，研判有8處國道路段、38處省道路段、12處地方政府大型活動及重要觀光景點，將有車多壅塞的情況。（資料照，記者簡惠茹攝）

2016-12-29 13:01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕106年元旦連續假期交通部公路總局依照以往連續假期之特性及經驗，研判有8處國道路段、38處省道路段、12處地方政府大型活動及重要觀光景點，將有車多壅塞的情況。公總表示，上述路段已規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、協調設置臨時停車場並請地方警力加強違規取締等交通管制措施。

預估元旦連假返鄉車潮將自105年12月30日中午後湧現，易壅塞路段包含往來東西部主要幹道，包含台9線蘇花公路、南迴公路等，及銜接高速公路的路段，像是台64線、台65線、台74線快速公路及台9線北宜公路銜接國道5號各交流道等；地方政府大型活動及重要觀光熱點路段，預估交通尖峰將集中於12月31日及106年1月1日，包含六福村及小人國、清境農場、劍湖山世界等觀光遊樂地區，易壅塞路段如台2線金山萬里路段、台3線大溪地區、台3線竹山往溪頭杉林溪路段、台26線墾丁路段等。建議屆時要出遊用路人，可先至「省道即時交通資訊網」查詢，或注意省道沿線資訊可變標誌提供即時路況資訊，及早因應調整行程以避免壅塞。

各地舉辦元旦系列活動，如新北市歡樂耶誕城、日月潭迎曙光及各地跨年晚會共計20處，公總除注意活動周邊道路路況及公共運輸接駁情形，並有各地方政府規劃相關疏運措施。特別提醒前往旅遊熱點勿疲勞或酒後駕駛，尤其參加跨年晚會又趕場迎曙光活動，長時間從事戶外活動且缺乏充足睡眠，依往年經驗常有交通事故發生，請參加活動之駕駛人，務必充分休息後再開車或騎車。

針對公路客運及國道客運，公總已要求經營中、長途國道路線客運業者積極籌措運能，並視各路線情形機動加班營運加強疏運。宜蘭地區持續試辦「捷運三重站－羅東」、「松山車站－羅東」及「板橋轉運站－羅東」等3條國道客運臨時路線，並以既有路線部分班次延伸行駛旅遊熱門景點專車。