西嶼二崁二興宮重建入火 嘉賓雲集
2016-12-29 12:43
法師依循古禮開廟門，完成二興宮重建落成入火大典。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼鄉二崁村信仰中心二興宮，今日舉行重建入火落成安座大典，縣長陳光復參加落成儀式，由於二崁是台灣第一座傳統聚落保存區，也是西嶼重要的觀光景點，二興宮落成典禮，各界嘉賓雲集。
二崁聚落是一座以陳氏宗族為主的血緣聚落，由開基祖陳延益自金門來到澎湖落戶開始，如今已傳至第9代，當年陳氏一路從今日的大池村遷移至竹灣村，而傳至第3代後，因宗族人丁興旺，為方便農、漁業的經營作業，才又陸續遷移至二崁地區，形成今日聚落的雛形，二崁也是澎湖重要的中藥經銷商聚集地。
由於二崁二興宮為信仰中心，因此二崁聚落村子裡的房屋配置高度一致，以不超越村內最高的二興宮為主，具有調節氣候以阻擋強勁季風的優點。二興宮已有百餘年歷史，歷經重修2次之後，廟貌因長年受風雨侵襲，破損不堪，村民遂倡起重建，今日上午舉行重建落成儀式。
重建落成入火大典，除了縣長陳光復外，還包括副議長陳雙全、立委楊曜服務處助理段湘玲、西嶼鄉長許月里、二崁村長陳昭回以及重建委員會等地方仕紳共同進行剪綵，落成典禮循古禮舉行入火安座開廟門大典； 陳光復表示，二崁二興宮今日舉行重建入火落成安座大典，他特別向二崁鄉親表達祝賀之意，也祝福落成之後成為二崁村重要宗教信仰中心。
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