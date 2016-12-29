「酒駕者去洗受害者遺體」 綠委將提案修法

2016-12-29 12:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕如何能夠遏止酒駕者再犯，立委葉宜津今天在交委會上質詢表示，除酒駕拒絕檢測應入罪化外，酒駕者不止應該要洗遺體，在受害者家屬同意下，更應要洗被酒駕者撞死的受害者遺體，讓他感受到受害者的痛，看看自己做的好事，怎麼樣加害人。

今年1到11月酒駕肇事造成94人死亡、6001人受傷，立法院交通委員會今日特別邀集交通部、警政署、衛福部、法務部、教育部、國防部等單位，說明我國酒駕現況暨防治作為。

對於酒駕者洗被害者遺體，交通部長賀陳旦表示，以情感上來說應是有效方向，後續會與相關單位研究。現場列席的法務部檢察司長林邦樑表示，還是要跟相關部會做進一步研析，包含是否有殯葬專業、相關利益影響，最重要是對往生者尊重與家屬意願。

國防部總督察長劉守仁表示，若立法通過依法都會支持；衛福部表示，尊重委員意見；警政署表示，相關配套都有做考量的話會同意。

葉宜津預計於下個會期提出法案修正，預計要修正「道路交通管理處罰條例」，朝向這個方向進行修法。

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