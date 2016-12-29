下兩場核災區食品公聽會 公民小組建議取消
2016-12-29 13:06
〔記者林彥彤／台北報導〕「日本核災地區食品進口」下一場公聽會即將在明年1月2日舉行，不過今天公民參與小組臨時召開記者會，建議政府暫停舉辦1月2日、1月8日的公聽會；會中公民代表還一度哽咽表示：「對民間團體而言，要求暫停公聽會是一個不得不的沉痛決定」，學者並呼籲，公聽會不是唯一的溝通管道，政府應改要用更多元的方式開放民眾參與，才能避免政治力介入，讓每次討論更聚焦。
公民參與小組是自11月12日開始舉辦10場公聽會下來，由行政部門諮詢民間第三方代表，在主持人朱增宏的召集下成立的，成員包含公民、學者以及研究生等。
召集人朱增宏表示，在最近一次12月25日的公聽會中，看到有相當規模的群眾動員，不僅當天現場有不斷干擾的行為，並可預期在接下來二場的干擾行為絕對會更加嚴重，進而導致討論無效、傷害社會的討論空間，因此建議政府取消接下來的二場公聽會。
公民參與小組成員呂家華一度哽咽說道：「對民間團體而言，要求暫停公聽會是一個不得不的沉痛決定」，因為原先規劃公聽會的討論形式，已經變成緊繃政治動員的社會衝突，如果繼續沿用本來的方式進行，將難以進行實問實答的討論，以及讓各方充分表達意見。
國立政治大學公行教授杜文苓認為，公民參與的模式不該只有一種「專斷單向」的討論方式。她說，還有其他例如焦點團體討論、公民審議會議、公民科技使用等方式，要避免民代、議員等政治力的介入，讓每一次的討論可以針對問題，聚焦、再聚焦。
杜文苓說，不止日本核災地區食品進口，未來還有美豬進口、基因改造食品等議題需要公民參與討論；因此政府走更多元的方式進行討論，並且認知到，民間社會長期對政府食安把關的不信任，以及社會對台日EPA談判內容的質疑。
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