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長榮海運捐資訊設備 竹縣3300學童受惠

長榮海運透過張榮發基金會今天捐贈15台伺服器及100台個人電腦給新竹縣學校，縣長邱鏡淳（後排中打紅領帶者）和學童們開心收下。（記者蔡孟尚攝）

2016-12-29  12:23

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕長榮海運透過張榮發基金會捐贈15台伺服器及100台個人電腦給新竹縣17所學校，今天在縣政府舉辦捐贈儀式；縣長邱鏡淳說，感謝長榮海運協助提升偏鄉學校的數位教學，這些資訊設備將造福3300多名學童。

長榮海運副總林沛樵表示，這些伺服器是這2年下水新船的數據監控設備，完成階段性任務後，就透過張榮發基金會尋找適合的對象捐贈，很高興它們能從海上轉到偏鄉服務，加上100台個人電腦後，捐贈資訊設備總價超過130萬元。

邱鏡淳說，感謝長榮海運捐給新竹縣這批伺服器和個人電腦，這些設備將大幅提升數位教學的效率，也希望收到的學校好好運用這些設備，提升學生的數位學習能力。

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